Хетафе
    -
    18:15
    26.02.22
    Колизеум Альфонсо Перес
    Депортиво Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Хетафе - Депортиво Алавес

      Футбол. Следите за матчем Хетафе – Депортиво Алавес на Eurosport.ru! 26 февраля 2022 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Энрике Санчес Флорес или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хетафе и Депортиво Алавес и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Хетафе и Депортиво Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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