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Перед матчем
Эльче - Реал Мадрид
Футбол. Следите за матчем Эльче – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 30 октября 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Эскриба или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Эльче и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Если «Реал Мадрид» претендует на чемпионство в этом сезоне, то обязан выносить все команды из второй десятки. В топ-4 Лиги нет ни «Атлетико», ни «Барсы». Плотность таблицы все равно напрягает «сливочных» – их опережает «Реал Сосьедад». Встреча с «Эльче» – возможность укрепиться в турнирке, а для Карима Бензема – убежать от Луиса Суареса в гонке бомбардиров.