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Перед матчем
Сельта - Барселона
Футбол. Следите за матчем Сельта – Барселона на Eurosport.ru! 6 ноября 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Коудет или Серджи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Сельта и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Хола, амигос! Тринадцатый тур чемпионата Испании начинается. В гости к «Сельте» приезжает многострадальная «Барселона». Каталонцы играют под руководством тренера второй команды, а Хави воюет с шейхами ради возвращения на «Камп Ноу». Ла Лига набирает обороты и преподносит новые сенсации, поэтому матч обещает быть горячим. Бросай все дела и следи за противостоянием «Сельты» и «Барселоны» вместе с Eurosport.ru!