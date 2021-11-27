Валенсия
    -
    18:15
    27.11.21
    Месталья
    Райо Вальекано
      Чемпионат Испании • Тур 15
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      Валенсия - Райо Вальекано

      Футбол. Следите за матчем Валенсия – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 27 ноября 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Андони Ираола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Валенсия и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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