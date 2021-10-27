Райо Вальекано - Барселона
Футбол. Следите за матчем Райо Вальекано – Барселона на Eurosport.ru! 27 октября 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андони Ираола или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Райо Вальекано и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Барселона» еще не пришла в себя после Класико, а теперь ей предстоит матч с одним из самых дерзких андердогов Ла Лиги. В составе «Райо» разрывает 35-летний Радамель Фалькао, который вернулся в Испанию и для того, чтобы помучить топов. Следите за игрой в этом текстовом лайве!