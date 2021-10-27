Реал Мадрид
    -
    22:30
    27.10.21
    Сантьяго Бернабеу
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 11
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      Реал Мадрид - Осасуна

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Осасуна на Eurosport.ru! 27 октября 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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