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Перед матчем
Барселона - Алавес
Футбол. Следите за матчем Барселона – Алавес на Eurosport.ru! 30 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Серджи или Хавьер Кальеха? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» избавилась от Роналда Кумана после жалкого поражения от «Райо Вальекано» (0:1). Лапорта выгнал голландца перед матчем с аутсайдером Примеры, «Алавесом». Каталонские медиа сходятся во мнении, что главный претендент на пост коуча сине-гранатовых сейчас – Хави. Ждем легендарное возвращение испанца в новом амплуа уже в 12-м туре чемпионата Испании.