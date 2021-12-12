Реал Мадрид
    -
    23:00
    12.12.21
    Сантьяго Бернабеу
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 17
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      Перед матчем

      Реал Мадрид - Атлетико Мадрид

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 12 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Реал» разрывает соперников в Ла Лиге и уже обеспечил восьмиочковый отрыв от второй строчки. «Атлетико» вообще отстал уже на 10 баллов, но очный матч с соседом по Мадриду – отличный шанс исправить положение. Следи за мадридским дерби в этом текстовом лайве!