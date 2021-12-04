Реал Сосьедад
    -
    23:00
    04.12.21
    Реале-Арена
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Реал Сосьедад - Реал Мадрид

      Футбол. Следите за матчем Реал Сосьедад – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 4 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Лидеры Примеры в гостях зарубятся с одним из главных преследователей. Сумеют ли Бензема и компания не потерять очки в Сан-Себастьяне? Следите в онлайн-трансляции Eurosport.ru!