Барселона
    -
    20:30
    18.12.21
    Камп Ноу
    Эльче
      Чемпионат Испании • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Барселона - Эльче

      Футбол. Следите за матчем Барселона – Эльче на Eurosport.ru! 18 декабря 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хави или Франсиско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Барселона и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Барселона» не побеждала в Ла Лиге уже два тура подряд и в новой игре готовится к очередному испытанию. «Эльче» с 16-го места – серьезная проверка для каталонцев, которые к зоне вылета ближе, чем к первой строчке. Следи за рубкой середняков Ла Лиги в этом текстовом лайве!