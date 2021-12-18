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Перед матчем
Барселона - Эльче
Футбол. Следите за матчем Барселона – Эльче на Eurosport.ru! 18 декабря 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хави или Франсиско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» не побеждала в Ла Лиге уже два тура подряд и в новой игре готовится к очередному испытанию. «Эльче» с 16-го места – серьезная проверка для каталонцев, которые к зоне вылета ближе, чем к первой строчке. Следи за рубкой середняков Ла Лиги в этом текстовом лайве!