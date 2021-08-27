Мальорка
    -
    21:00
    27.08.21
    Иберостар
    Эспаньол
      Чемпионат Испании • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Мальорка - Эспаньол

      Футбол. Следите за матчем Мальорка – Эспаньол на Eurosport.ru! 27 августа 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Гарсия Пласа или Висенте Морено? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Эспаньол и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Мальорка и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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