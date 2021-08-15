Барселона - Реал Сосьедад
Футбол. Следите за матчем Барселона – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 15 августа 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Первый тур Ла Лиги сезона-2021/22, первый матч «Барселоны» после ухода Месси, первая игра со зрителями на «Камп Ноу» за 1,5 года – не слишком ли много этих первых, чтобы пропустить противостояние «Барсы» с «Сосьедадом»? Специально для вас Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию поединка. Поверьте, ни один важный момент не будет упущен.