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Перед матчем
Леванте - Реал Мадрид
Футбол. Следите за матчем Леванте – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Леванте и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Анчелотти мощно вернулся в «Реал», разгромив в первом туре «Алавес». Несмотря на массовую распродажу лидеров команды, папа Карло все равно намерен бороться за все титулы мира. Ну а как иначе, это ведь Мадрид! Следующеe препятствие в борьбе за Ла Лигу – «Леванте». Следите за противостоянием на Eurosport.ru!