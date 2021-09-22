Эспаньол
    -
    20:30
    22.09.21
    Корнелья-Эль Прат
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эспаньол - Алавес

      Футбол. Следите за матчем Эспаньол – Алавес на Eurosport.ru! 22 сентября 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Хавьер Кальеха? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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