Барселона
    -
    22:00
    17.10.21
    Камп Ноу
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Барселона - Валенсия

      Футбол. Следите за матчем Барселона – Валенсия на Eurosport.ru! 17 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Барселона и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Артем Никулин
      Главное 
       
       Удалить
       

      Куман не хочет покидать «Барсу», но для этого необходимо побеждать набравшую ход «Валенсию». Получится у него или нет – узнаем на Eurosport.ru!