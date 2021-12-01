Реал Мадрид
    -
    23:00
    01.12.21
    Сантьяго Бернабеу
    Атлетик
      Чемпионат Испании • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Атлетик

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетик на Eurosport.ru! 1 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      Эль-класико в Мадриде – «Реал» принимает грозный «Атлетик» из Бильбао. Следим за противостоянием на Eurosport.ru!