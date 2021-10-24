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Перед матчем
Барселона - Реал Мадрид
Футбол. Следите за матчем Барселона – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 24 октября 2021 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Реал» выиграл три последних Класико, а теперь «Барселона» еще и без Месси. Кажется, сейчас «сине-гранатовые» – легкая добыча для «бланкос», но в Класико может произойти все что угодно. Следите за главным противостоянием в мире в этом текстовом лайве!