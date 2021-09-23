Гранада
    -
    20:30
    23.09.21
    Нуэво Лос Карменес
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Гранада - Реал Сосьедад

      Футбол. Следите за матчем Гранада – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 23 сентября 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гранада и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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