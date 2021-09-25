Реал Мадрид
    -
    22:00
    25.09.21
    Сантьяго Бернабеу
    Вильярреал
      Чемпионат Испании • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Вильярреал

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Вильярреал на Eurosport.ru! 25 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Вильярреал» после победы в Лиге Европы тяжело стартовал в новом сезоне. «Желтая субмарина» трясется в середине Ла Лиги, пока «Реал» выносит всех подряд. Следи за новым голевым дождем от «бланкос» в этом текстовом лайве!