Валенсия
    -
    17:15
    25.09.21
    Месталья
    Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Валенсия - Атлетик Бильбао

      Футбол. Следите за матчем Валенсия – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 25 сентября 2021 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Воро или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Валенсия и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет