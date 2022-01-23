Гранада
    -
    16:00
    23.01.22
    Нуэво Лос Карменес
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 22
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      Гранада - Осасуна

      Футбол. Следите за матчем Гранада – Осасуна на Eurosport.ru! 23 января 2022 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберт Гонсалес или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гранада и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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