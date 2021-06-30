Опубликовано 30/06/2021 в 17:42 GMT | Обновлено 30/06/2021 в 17:43 GMT

В чемпионате Испании обнародовали календарь Примеры-2021/22. Жеребьевка прошла в среду, 30 июня, в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации в Лас-Росас-де-Мадрид в пригороде столицы.

Новый сезон стартует 15 августа. В первом туре мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Депортиво», а «Барселона» примет «Реал Сосьедад». Действующий чемпион «Атлетико» в гостях встретится с «Сельтой», а «Валенсия» Дениса Черышева дома зарубится с «Хетафе».

Первое Эль Класико-2021/22 намечено на 23 или 24 октября. «Барса» примет «Мадрид» на «Камп Ноу» в 10-м туре чемпионата. Ответная встреча двух главных испанских грандов состоится в 29-м туре – 19 или 20 марта 2022 года. Заключительная неделя Ла Лиги пройдет 22 мая.

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В первой половине января 2022-го состоится Суперкубок Испании. Он пройдет в Саудовской Аравии в формате четырех команд. «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в полуфинале турнира.

В чемпионате Испании-2020/21 победителем стал мадридский «Атлетико», «Реал» занял второе место, «Барселона» – третье.

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