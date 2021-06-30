На «Камп Ноу» определили лучших игроков «Барселоны» в сезоне-2020/21.

Более 5000 болельщиков «сине-гранатовых» выбрали топ-3 в мужской и женской футбольных командах каталонского клуба. У парней в тройку вошли капитан Лионель Месси, полузащитник Френки де Йонг и голкипер Марк-Андре тер Стеген, у девушек – полузащитницы из Испании Алексия Путельяс и Айтана Бонмати, а также Лиеке Мертенс из Нидерландов.

Жюри, состоящее из руководства «Барсы», членов фан-клуба и журналистов каталонских газет, назвало победителей в каждой номинации. Лучшей в ЖФК «Барселона» стала Айтана Бонмати. 23-летняя футболистка отдала 11 результативных передач, заняла третье место в списке ассистентов Примеры и помогла «блаугране» защитить национальный титул.

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В мужской команде лучшим неожиданно признали не Лионеля Месси, а Френки де Йонга. «Де Йонга отметили за преданность клубу и городу с момента перехода летом 2019 года, а также за готовность при необходимости сыграть на нескольких разных позициях», – говорится в сообщении на сайте каталонцев.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. 1 июля он станет свободным агентом и может подписать соглашение с любой командой планеты Земля, включая волгоградский «Ротор».

Френки де Йонг провел 37 матчей в чемпионате Испании-2020/21, забил три мяча, отдал четыре ассиста, заработал пять желтых карточек и привел «сине-гранатовых» к третьему месту Примеры и вылету в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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