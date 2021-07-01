Впервые за все время профессиональной карьеры Лионель Месси перестал быть игроком «Барселоны» – в ночь на 1 июля его контракт с каталонским клубом официально истек. О продлении соглашения не было объявлено официально, поэтому юридически аргентинец пребывает в статусе свободного агента. Сам Лео сейчас разрывает на Кубке Америки и, кажется, совсем не думает о контракте. Где начнет сезон аргентинец?

«Барселона»

Наиболее вероятный исход событий – стороны наконец уладят все детали и наконец объявят о переподписании контракта. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта излучает спокойствие и уверяет, что Месси не уедет из столицы Каталонии. «Мы хотим, чтобы он остался – Лео желает того же. Переговоры идут идет хорошо. Единственная проблема связана с ФФП, и мы находимся в процессе поиска лучшего решения для обеих сторон», – заявил Лапорта в эфире радиопередачи El Transistor.

Чемпионат Испании В «Барселоне» назвали лучшего игрока сезона. Это внезапно не Месси 14 ЧАСОВ НАЗАД

О деталях нового контракта Месси с «Барсой» известно не так много. Как сообщалось ранее, соглашение будет рассчитано на один сезон, а зарплата Лео значительно снизится. Такие условия обусловлены ​​консультациями, которые клуб провел с Ла Лигой, информирует Cadena COPE . В организации озабочены деликатной экономической ситуацией, с которой Жоан Лапорта имеет дело после принятия дел у Хосепа Бартомеу.

Лионель Месси Фото: Getty Images

В последние недели появлялось много возможных дат, в которые может случиться долгожданное объявление о продлении Месси. В клубе долго выбирали момент – например, хотели объявить в день рождения Лапорты, 29 июня. Но раз за разом не успевали уладить юридические тонкости. Согласно ESPN , «Барса» согласовывает финансовые детали контракта с Ла Лигой и налоговой инспекцией, чтобы избежать проблем в будущем.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже предупредил клуб, что они, возможно, не смогут зарегистрировать новую сделку с Месси, если не убавят финансовые аппетиты: до пандемии у каталонцев был самый высокий в лиге фонд заработной платы – более 600 миллионов евро за сезон. Однако с тех пор эта сумма сократилась почти в два раза – до 300 миллионов евро.

Последний контракт Месси с клубом, подписанный в 2017 году, стоил более 500 миллионов евро за четыре года, включая его зарплату, бонусы и права на изображение. «Барса», чей суммарный долг составляет более 1 миллиарда евро, на этот раз не может позволить себе платить аргентинцу такие деньги. Но, по словам Лапорты, финансовая сторона сделки не важна для Лео – капитана «Барсы» больше интересуют гарантии того, что вокруг него будет построена конкурентоспособная команда.

«ПСЖ»

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже давно пугает «Барсу» тем, что вслед за Неймаром увезет из Каталонии еще и Месси. В начале июня в интервью L`Equipe он снова на это намекнул: «Я сказал Лапорте, что контракт Месси истекает, поэтому все клубы имеют право говорить с ним. Но я не буду вдаваться в детали. Что я могу сказать, так это то, что все звездные игроки хотят перейти к нам, но я не говорю это именно применительно к Месси. Невозможно привести их всех, потому что у нас уже есть отличные игроки. Но Месси – фантастический футболист».

Также сообщалось, что к переходу в «Пари Сен-Жермен» аргентинца склоняют отец и брат. Переговоры по новому контракту проходят через отца Месси, который выполняет функции его агента. Также значительное участие в определении будущего игрока принимает один из братьев Лео. Согласно информации Le Parisien , родственники оказывают давление на аргентинца и убеждают его принять предложение «ПСЖ». Причина – в предложенной французским клубом зарплате. Она значительно ниже той, что Месси получает по текущему контракту с «Барселоной». Однако выше суммы, которую предлагают каталонцы по новому соглашению.

Но если ни с «Барселоной», ни с «ПСЖ» договориться не получится, Лео всегда может перейти в «Спартак». Красно-белые уже воспользовались ситуацией с истекшим контрактом и предложили аргентинцу переехать в РПЛ. Теперь ход за Месси.

Кубок Америки Месси забил 2 мяча Боливии и побил рекорд по матчам за Аргентину 29/06/2021 В 06:59