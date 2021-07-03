Футболисты сборной Франции и «Барселоны» Усман Дембеле и Антуан Гризманн попались на расистских высказываниях. В сеть просочилось видео, на котором Гризманн смеется над шуткой партнера по команде в адрес японских ремонтников.
В 2019 году «Барселона» ездила в тур по Японии. В комнате Дембеле и Гризманна в японском отеле сломался телевизор. Как передает South China Morning Post, в сети появилась видеозапись, на которой игроки комментируют действия работников, исправляющих возникшие с телевизором неполадки.
«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» – спросил Дембеле у Гризманна, после чего оба долго смеялись.
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- Rakuten, японская компания, связанная с электронной коммерцией, является спонсором каталонского клуба с 2016 года.
- Pro Evolution Soccer – футбольный симулятор, разработанный японской компанией Konami.
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