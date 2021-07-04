«Барселона» начала чистку состава, чтобы дать нужный контракт капитану Лионелю Месси.

В клубе работали над тем, чтобы выгодно продать лишних футболистов. Боссы «Барсы» уже выручили больше 25 миллионов евро – от продаж Жан-Клера Тодибо в «Ницца» (8,5 млн евро плюс 7 млн бонусов), Конрада де ла Фуэнте в «Марсель» (3 млн евро) и близкой сделки по Хуниору Фирпо с «Лидсом» (15 миллионов евро).

Ранее топ-менеджеры во вторник, 29 июня, расторгли контракт с Матеусом Фернандесом по электронной почте. В El Mundo Deportivo узнали, что в тот же день подобные письма получили защитник Самуэль Умтити и центрхав Миралем Пьянич. Оба получают зарплату на уровне 8 миллионов евро за сезон.

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Миралем Пьянич, Самуэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, «Барселона» Фото: Getty Images

По данным испанской газеты, Умтити не принял предложение о расторжении соглашения. Француз хочет остаться на «Камп Ноу» и впечатлить главного тренера Роналда Кумана на предсезонных сборах. Им интересуются два гранда Лиги 1 – «Марсель» и «Лион». Пьянич также отказался от оффера и изучит варианты на рынке. Боснийца готовы приобрести в «Ювентусе» и «Интере», также во Франции писали об интересе «Пари Сен-Жермен».

В руководстве каталонского клуба будут жестко действовать в ситуации с контрактами футболистов. В правлении заявили вингеру сборной Франции Усманом Дембеле, что при отказе о продлении соглашения оставят его в запасе на год. «Либо ты подпишешь новый договор, либо уйдешь бесплатно через сезон, но не будет играть», – сказали французу.

Подобные меры необходимы для соответствия требованиям финансового фэйр-плей УЕФА и Испанской футбольной ассоциации. В «Барселоне» пока не вписываются в бюджет и держат шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в статусе свободного агента. Об этом написали в El Mundo Deportivo

Месси выступает за «сине-гранатовых» с 2004 года. Он впервые за 17 лет остался без соглашения с каталонским клубом.

В чемпионате Испании-2020/21 «Барселона» заняла третье место и уступила «Атлетико» с «Реалом», а в Лиге чемпионов вылетела от «ПСЖ» в 1/8 финала.

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