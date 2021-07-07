«Барселона» выступила с официальным заявлением о ситуации с расистскими оскорблениями со стороны двух футболистов клуба – Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

«ФК «Барселона» глубоко сожалеет о недовольстве японских и азиатских болельщиков и партнеров нашего клуба, вызванном видео из социальных сетей. Два игрока основной команды (Дембеле и Гризманн) продемонстрировали неуважение к сотрудникам отеля, в котором остановились.

Их поведение никоим образом не совпадет с ценностями, которые разделяет «Барселона». Клуб стремится повышать образование по вопросам расы, дискриминации и культурного разнообразия. В «Барселоне» нет места расизму или дискриминации.

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Игроки уже выразили сожаление и извинились перед фанатами и партнерами из Японии, что приветствуется ценностями клуба. Тем не менее, ФК «Барселона» оставляет за собой право принимать необходимые внутренние меры», – говорится в заявлении.

Ранее китайская газета South China Morning Post откопала старое видео из сторис Дембеле, на котором он в японском отеле оскорбляет механиков монголоидной расы, настраивающих телевизор.

«Какие уродливые лица – и это ради того, чтобы ты поиграл в PES. Тебе не стыдно? Что за отсталый язык? Вы из технологически развитой страны или нет?» – говорил Усман Антуану и техникам отеля.

Видео датировано летом 2019 года, действие происходит в предсезонном туре «сине-гранатовых» по Азии.

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