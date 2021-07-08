Финансовые проблемы «Барселоны» – далеко не свежие новости: трудности начались во времена работы Жозепа Бартомеу на посту президента. Жоан Лапорта, который сменил его в должности, уже столкнулся со всеми ужасами деятельности предшественника. Для «блауграны» настали действительно смутные времена.
Жозеп Мария Бартомеу
Фото: Getty Images
Что случилось?
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Руководство Ла Лиги запретило каталонцам регистрировать новичков из-за финансовых ограничений. В сезоне-2019/20 зарплатная ведомость «Барсы» перевалила за 671 млн евро – это намного больше допустимого.
Боссы Примеры не разрешат каталонцам регистрировать новичков, пока клуб не приведет в норму финансовые дела и не начнет экономить. Получается, что Серхио Агуэро, Эрик Гарсия, Мемфис Депай и Эмерсон Роял перешли в «Барселону» без права играть в футбол. Вполне вероятно, что из-за ограничений сорвался трансфер Жоржиньо Вейналдума, который предпочел беспроблемный «ПСЖ».
Как появились ограничения?
В 2013 году боссы Примеры создали экономический отдел, укомплектованный аналитиками – они проверяли финансовые отчетности всех участников Примеры и Сегунды. Вместе с этим руководство лиги ввело строгий контроль за расходами клубов за сезон.
Вердикт составляется из общей суммы, потраченной командой: зарплаты игроков, тренерского штаба, ассистентов, физиотерапевтов, расходы на резервную и юниорскую команды. Предел каждого клуба основывается на финансовых данных, которые предоставляются в лигу за несколько месяцев до открытия трансферного окна. Тогда аналитики учитывают несколько факторов:
- ожидаемые траты в ближайшем сезоне;
- прибыль и убытки за предыдущий год;
- контракты, не связанные с футболистами;
- текущие сбережения;
- долги и выплаты по ним;
- источники внешнего финансирования и спонсорство.
Жоан Лапорта, президент ФК «Барселона»
Фото: Getty Images
Часть суммы по контрактам футболистов, которых подписали в предыдущих сезонах, ежегодно учитывается в пределах лимита затрат команды.
Каждый раз, когда клуб регистрирует нового игрока в запатентованной программной системе «Ла Лига Менеджмент», трансфер автоматически проверяется аналитиками. Как только они понимают, что у клуба достаточно средств в бюджете, новичок допускается к регистрации.
Как вы уже поняли, «Барселона» в эти рамки не вписалась.
Это же финансовый фэйр-плей?
Почти, но есть небольшие различия. Правила УЕФА и Ла Лиги направлены на то, чтобы клубы жили по средствам. Разница лишь в том, что УЕФА анализирует прошлые сезоны, а санкции Примеры применяются заранее: лимит на затраты устанавливается до того, как у клуба появляются проблемы.
Правда, «Барсу» это не уберегло. Прошлое руководство приняло множество решений, которые стремительно вогнали клуб в яму.
Какие у «Барселоны» проблемы?
Ранее каталонцы официально признали, что у них есть долг в 1,3 млрд евро. Это случилось до того, как нынешний совет директоров получил разрешение занять еще 525 миллионов.
В сезоне-2019/20 клуб потратил на зарплаты 671 млн евро – больше всех в лиге. Все это привело к тому, что «Барса» сможет потратить лишь около 25% от общей суммы, которой располагала всего два сезона назад (около 160 млн).
Из этих 160 миллионов 144 должно уйти на контракты Антуана Гризманна (27), Усмана Дембеле (24) и Филиппе Коутиньо (20) – так как их подписали в сезоне, когда начались проверки.
Усман Дембеле («Барселона»)
Фото: Getty Images
Как спасти «Барсу»?
Самый надежный путь – отпустить толпу футболистов, заработать на их продаже и разгрузить зарплатную ведомость. Небольшие шаги к жизни «Барселона» уже сделала: клуб покинули Жуниор Фирпо (15 млн), Жан-Клер Тодибо (8,5), Хуан Миранда (аренда), Франсишку Тринкау (аренда).
Сейчас команда рассматривает варианты для Нето, Рики Пуча, Клемана Лангле и Мартина Брэйтуэйта. Но даже этого явно не хватит, чтобы уложиться в лимит – их контракты не такие крупные, чтобы исправить ситуацию, а выручить за них огромные деньги не получится.
На прошлой неделе «Барселона» предложила Самуэлю Умтити и Миралему Пьяничу покинуть команду бесплатно. Но игроки вряд ли пойдут на это: контракт француза рассчитан еще на два сезона, боснийца – на три. Они потребуют либо большую компенсацию, либо «Барсе» придется компенсировать часть их зарплаты в новом клубе попроще.
К тому же уход Пьянича ничего кардинально не поменяет: компенсация за него (45 млн) уже включена в лимит на грядущий сезон. Даже если его зарплата не будет учитываться, трансфер все равно заложен в подсчеты Ла Лиги. Это еще раз подчеркивает провал Бартомеу при покупке Миралема, который не является игроков основного состава.
Ко всем проблемам прибавилась ситуация с Матеусом Фернандесом. «Барса» купила игрока в 2020-м, а сейчас разорвала контракт. За 18 месяцев в клубе бразилец отыграл 17 минут – это стоило клубу 10 миллионов евро трансфера + зарплата. Фернандес в шоке, что его уволили по электронной почте, и уже подал иск на клуб.
Миралем Пьянич
Фото: Getty Images
Почему нельзя продать кого-то крутого?
А кого? Главные кандидаты – Дембеле и Гризманн. Рассчитывать на выгодную продажу Усмана сложно: уж слишком у него много травм, а еще он предельно ленивый и недисциплинированный.
Гризманна слить не получится, потому что он никуда не собирается. У него одна из крупнейших зарплат в клубе, и он рассчитывает получить все до 2024 года. Француз объявил, что отработает контракт до конца и только тогда свалит в MLS.
Остаются лишь ветераны и воспитанники. Жерар Пике уже согласился с отсрочкой по зарплате – большую часть «Барса» выплатит в следующие сезоны. Такие же переговоры ведутся с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, но в руководстве готовы расстаться с лидерами, если поступят выгодные предложения. Как и с Серхи Роберто: на игрока не рассчитывают, он либо уйдет бесплатно в следующем году, либо будет продан.
А на Коутиньо просто нет спроса.
Как это влияет на Месси?
Максимально! По факту сейчас Лео уже не игрок «Барселоны», потому что его контракт истек в конце июня. Все понимают, что Месси и Лапорта ждут отмашку от Ла Лиги, и аргентинец вряд ли является свободным агентом.
«Мы хотим, чтобы Лео остался. И он сам хочет остаться. Все хорошо, но вопрос с фэйр-плей еще не решен. Мы ищем пути», – отметил Лапорта.
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Проблемы усугубляются упертым Хавьером Тебасом. Босс Примеры гордится своим проектом и не собирается делать исключений.
«На данный момент «Барселона» сильно превышает допустимую зарплатную ведомость. Надеюсь, что они все исправят и включат в новый проект зарплату Месси. Но для этого им придется сократить расходы где-то еще. Мы не можем сделать новое правило для Месси, потом другое для Холанна и так далее», – заверил Тебас.
Он добавил, что Примера не понесет серьезных потерь, так как лига уже успешно пережила уход Криштиану Роналду и Неймара. Тебас принципиален и не готов делать поблажек даже для Месси. Он уверен, что такое послабление приведет к новым случаям пренебрежения правилами.
«Барселона» даже использовала тайное оружие: друг Лапорты Пеп Гвардиола публично высказался о проблемах клуба. «Сеньор Тебас думает, что знает все лучше остальных. Но он должен извлечь уроки АПЛ, где владельцам команд позволено вкладывать большие деньги», – заступил Гвардиола.
Авторитетов у босса Ла Лиги нет, и Пеп моментально словил обраточку. «Наши клубы приносят прибыль уже семь лет. Вы должны больше беспокоиться о City Group, которая за последние сезоны накопила миллиард убытков. Они не инвесторы, они разрушают все за счет денег, которые затем создают инфляцию. Вы бы выиграли столько титулов без финансового допинга?» – бросил Тебас.
Хавьер Тебас
Фото: Getty Images
Коронавирус поможет?
Уже помог. Лига учла, что клубы понесли большие потери из-за отсутствия денег с билетов и Match Day. Но все поблажки «Барса» использовала в прошлом сезоне. Лига отменила временные штрафы для клубов, которые превысили лимиты в кампании-2020/21. Это помогло «Барсе» спастись от проблем в прошлом сезоне, хотя их финансы были очень плохими уже тогда.
Итог
«Барса» еще может заявить Агуэро, Депая и сохранить Месси. Но необходимо несколько факторов. Во-первых, несколько крупных продаж. Во-вторых, серьезное понижение зарплаты Месси: эксперты пишут про минус 80-90% оклада Лео. Лапорта ищет варианты, как компенсировать аргентинцу возможные потери.
Правление Бартомеу получилось катастрофическим: клуб не только слабо выступил на футбольном поле, но еще и подвис над пропастью. Лапорте потребуется чудо, чтобы сохранить великому клубу пульс.
Статья написана на основе данных The Athletic.
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