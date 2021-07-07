Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал интерес испанской «Барселоны» к форварду сборной России Андрею Аршавину 13-летней давности.

– После матча группового этапа Евро-2008 было обращение «Барселоны». Я об этом узнал, как это все схлопнулось. В этот же день мне звонил Селюк. Мы незнакомы были. Он мне позвонил, был очень ласков. Потом позвонил [технический директор «сине-гранатовых»] Чики Бегиристайн: «Деннис, ваш «Зенит» – те еще артисты. Мы им сделали предложение, а они нам отказали». Я не знаю, о какой сумме идет речь, но ответ был таким: «Если вы за эти деньги хотите купить Аршавина, тогда мы за 30 миллионов готовы купить Месси».

Каталонцы восприняли это как личное оскорбление и вышли из переговоров. Я ему сказал: «А зачем обращались напрямую? Можно же было меня поставить в известность». Чики говорит: «Мы так не работаем».

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– А Селюк в какой момент вам звонил?

– Он звонил и узнавал о ситуации вернуться в переговоры. Хотел упасть на хвост, я так понимаю. Он же вроде как живет в Барселоне.

– Селюк рассказывал, что он лично организовал связь Аршавина и Лапорты. Вы об этом что-то знаете?

– Ничего не знаю.

– Верите в это?

– Может быть. А что значит «организовал связь»? Надо спрашивать у Аршавина или у Лапорты.

– Или у Селюка?

– Я бы не стал спрашивать у Селюка. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы больше слушать и меньше говорить. Он вообще у нас говорун, – заявил Лахтер в интервью Анару Ибрагимову с Eurosport.ru.

Агент Дмитрий Селюк также прокомментировал слова Лахтера об этом трансфере.

«Комментировать такое ничтожество, как Лахтер, я не хочу. Для меня он никто. Я даже не хочу тратить на него время и делать ему пиар, на что он рассчитывает. Тема с «Барселоной» настолько приелась. Если что, могут спросить у Аршавина. Готов говорить про Аршавина и «Барселону», но про эту гниду говорить не хочу», – добавил Селюк в комментарии Eurosport.ru.

Андрей Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» в феврале 2009 года и стал самым дорогим футболистом в истории лондонского клуба.

За английский клуб Аршавин забил 23 мяча в 105 матчах.

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