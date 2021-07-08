Боссы «Атлетико» сохранили главную звезду команды – новый контракт с Диего Симеоне рассчитан до лета 2024-го. Предыдущее соглашение истекало летом 2022-го. Вместе с Чоло контракты продлили все члены его тренерского штаба.

Сезон-2021/22 станет для Симеоне 11-м в клубе. За это время он выиграл два чемпионата Испании: в 2014-м и 2021-м. Диего – самый успешный коуч в истории «Атлетико» (на его счету 316 побед).

Кроме двух чемпионств, Чоло взял с мадридским клубом Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок УЕФА (дважды). Еще два раза Симеоне проигрывал в финале Лиги чемпионов.

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Ранее 51-летний аргентинец тренировал в «Расинге», «Эстудиантесе», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо» и «Катании».

В «Атлетико» Чоло работает с 2011 года.

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