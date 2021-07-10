Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро согласился с ролью запасного в каталонском клубе. «Барса» не рассматривает аргентинца как игрока основы.

В ходе переговоров представители «сине-гранатовых» сообщили Агуэро, что в «Барселоне» он будет подменять Ансу Фати. По плану «Барсы», после выздоровления Ансу займет место центрального нападающего в стартовом составе, а Депай и Месси будут располагаться на позиции вингеров в схеме 4-3-3. Серхио согласился на такое условие, сообщает AS

Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.

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