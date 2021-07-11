Мадридский «Реал» и нападающий сборной Франции Карим Бензема договорились о новом контракте. Соглашение будет подписано до лета 2023 года. Все официальные бумаги будут оформлены после возвращения Бензема из отпуска – 22 июля.
По информации ABC, стороны не сразу смогли договориться. Боссы «бланкос» предлагали Кариму контракт до 2024 года. Однако 33-летний француз отказался, потому что хочет быть уверенным в собственных силах. Бензема надеется показывать высокий уровень, но не может утверждать, что удержится на пике формы долгое время.
- В 34 матчах прошлого сезона Ла Лиги Бензема забил 23 гола.
- Летом этого года Карим вернулся в состав сборной Франции.
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