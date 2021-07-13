Президент «Реала» Флорентино Перес оказался участником скандала после того, как газета El Confidencial опубликовала его слова с одной из встреч в сентябре 2006 года. Перес тогда весьма резко отозвался об Икере Касильясе и Рауле, посчитав последнего виновником разрушения «Реала».

«Касильяс – это не вратарь для «Реала». Что я еще могу сказать? Касильяс им не являлся, да он никогда им и не был, это наш большой провал. А знаете, что происходит? Его любят, миндальничают с ним. Мне кажется, они слишком сильно защищают Касильяса. Увы, это одна из величайших афер, а вторая – Рауль. Два величайших афериста в истории клуба», – таковы слова Переса на обнаруженной записи.

Президент «Реала» выступил с заявлением после опубликования его слов.

Чемпионат Испании Касильяс вернулся в «Реал» 22/12/2020 В 19:40

«Cчитаю необходимым прояснить несколько вещей, ведь в публикации газеты El Confidencial приведены слова, приписанные мне. Попавшие в прессу фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который пытался продать их в течение долгого срока, но безуспешно. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их столько лет спустя.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста. Их публикация сейчас, мне кажется, связана с моим участием в проекте по созданию европейской Суперлиги. Я передал это дело в руки адвокатов. Они изучают, какие действия можно предпринять в сложившейся ситуации», – сказано в заявлении Переса.

К осени 2006 года Рауль провел 12 сезонов в «Реале», Касильяс – 9 сезонов.

К 2006 году оба футболиста участвовали в завоевании 21 трофея для «Реала» на национальном и международном уровне.

Лига чемпионов УЕФА Роналду играет в ЛЧ 18-й сезон подряд. Больше только у Касильяса 05/11/2020 В 05:12