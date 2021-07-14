Всплыла новая диктофонная запись слов президента «Реала» Флорентино Переса, где он оскорбляет Криштиану Роналду. Ранее появилась запись, на которой Перес критикует Рауля и Икера Касильяса.

«Роналду – сумасшедший. Этот парень – идиот, больной человек. Вы думаете, что он нормальный, но это не так. Если бы он был нормальным, то не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость в его исполнении увидел весь мир. Как вы думаете, почему он делает глупости?» – сказал Перес.

Перес также раскритиковал агента Жорже Мендеша. Президент «Реала» заявил, что Мендеш никак не влияет на своих клиентов, а также добавил, что считает Криша и Моуринью ненормальными людьми с ужасным эго. Досталось и другому португальцу, который уже не играет за «Реал», Фабиу Коэнтрау. «Он болван. Это эффект Мадрида. Он – их тех, у кого нет головы, а «Реал» съедает таких парней», – приводит слова Переса El Confidencial . Отмечается, что разговор состоялся в октябре 2012-го.

Евро-2020 Характер Швейцарии, суперигра Роналду. Какой матч Евро лучший? 3 ЧАСА НАЗАД

Жорже Мендеш представляет интересы Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Флорентино Перес находился на посту президента «Реала» с 2000-го по 2006-й. Затем он вернул должность в 2009 году, и с тех пор бессменно руководит мадридцами.

Евро-2020 Сборная лучших игроков Евро-2020 от УЕФА: нет ни Шика, ни Криша ДЕНЬ НАЗАД