Президент «Реала» Флорентино Перес подаст в суд на испанское медиа El Confidencial.
Причиной разбирательства станут слитые газетой диктофонные записи слов функционера, на которых он критикует Рауля и Икера Касильяса, а также оскорбляет Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. В ответ Перес подаст иск о защите чести и достоинства против El Confidencial и журналиста Хосе Антонио Абеллана, опубликовавшего записи. Все необходимые документы для судебного процесса уже переданы юристам, сообщает Marca.
- Перес находился на посту президента «Реала» с 2000-го по 2006-й.
- Затем он вернул должность в 2009 году, и с тех пор бессменно руководит мадридцами.
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