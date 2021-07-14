Стали известны подробности нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Согласно информации L’Esportiu de Catalunya , клуб и игрок достигли соглашения по ключевым вопросам нового соглашения и намерены объявить о его подписании на этой неделе. Контракт будет рассчитан на 5 лет с возможностью досрочного расторжения по окончании сезона-2022/23 – на тот случай, если Лео захочет перейти в MLS или вернуться в родной «Ньюэллс Олд Бойз» и завершить карьеру там.

Зарплата Месси за первый сезон по новому соглашению составит 20 миллионов евро, также аргентинец получит определенную сумму в качестве бонуса за продление контракта. Сумма, которую Лео получит во втором сезоне, возрастет. А если стороны досрочно прекратят сотрудничество в 2023 году, форварду будет выплачена солидная компенсация. Если же Лео останется в «Барселоне», его зарплата будет постепенно снижаться. Также в контракте пропишут отступные в размере 600 миллионов евро.

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