Стали известны подробности нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
Согласно информации L’Esportiu de Catalunya, клуб и игрок достигли соглашения по ключевым вопросам нового соглашения и намерены объявить о его подписании на этой неделе. Контракт будет рассчитан на 5 лет с возможностью досрочного расторжения по окончании сезона-2022/23 – на тот случай, если Лео захочет перейти в MLS или вернуться в родной «Ньюэллс Олд Бойз» и завершить карьеру там.
Зарплата Месси за первый сезон по новому соглашению составит 20 миллионов евро, также аргентинец получит определенную сумму в качестве бонуса за продление контракта. Сумма, которую Лео получит во втором сезоне, возрастет. А если стороны досрочно прекратят сотрудничество в 2023 году, форварду будет выплачена солидная компенсация. Если же Лео останется в «Барселоне», его зарплата будет постепенно снижаться. Также в контракте пропишут отступные в размере 600 миллионов евро.
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- Месси выступает за «сине-гранатовых» с 2004 года. Впервые за 17 лет Лео остался без соглашения с каталонским клубом.
- В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и уступила «Атлетико» с «Реалом».
- В Лиге чемпионов каталонцы вылетели от «ПСЖ» в 1/8 финала.
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