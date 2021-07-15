Появились новые записи слов президента Флорентино Переса. В очередном сливе функционер жестко критикует бывшего тренера «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске.
«Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске – самый большой обман, который я видел в своей жизни. Я хотел бы попросить вас поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал вам о тех чувствах, которые он испытывал, когда его клуб возглавлял дель Боске.
Висенте не мог контролировать раздевалку, полную звездных футболистов, таких как Бекхэм, Фигу или Зидан. Фигу перешел в «Реал» и стал близким другом Рауля, они оба вместе с Йерро управляли раздевалкой. Бедный Висенте, он там ничего не решал. Говорят, он собирается возглавить сборную Испании? Только его там не хватало», – приводит слова Переса Marca со ссылкой на EL Confidencial.
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- Ранее в интернете уже появились записи, на которых Перес критикует Рауля и Касильяса, оскорбляет Роналду и Моуринью.
- Перес находился на посту президента «Реала» с 2000-го по 2006-й.
- Затем он вернул должность в 2009 году, и с тех пор бессменно руководит мадридцами.
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