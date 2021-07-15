Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отправил сообщение 100-летнему аргентинскому болельщику, который записывает каждый гол аргентинца. Дон Эрнан делает все по старинке, фиксируя мячи Лео с помощью карандаша и тетради.

Аргентинский пожилой поклонник Лео стал известен в тик-токе благодаря своему внуку Джулиану Мастранджело. Эрнан следит за тем, чтобы записывать каждый гол Месси, и звонит Джулиану всегда, если не смотрит матч, чтобы убедиться, что не пропустил ни одного гола. 100-летний болельщик делает записи с тех пор, как Месси начал карьеру. После победы в Кубке Америки шестикратный обладатель «Золотого мяча» отправил сообщение самому преданному фанату.

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«Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу последующую работу», – сказал Месси на видео.

После того, как внук показал Эрнану видео, дедушка сказал : «Я всегда следовал и буду следовать за тобой. Я буду с тобой до конца».

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