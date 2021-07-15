«Реал» опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.

С марта 2020 года мадридский клуб потерял 300 миллионов евро из-за пандемии COVID-19. При этом благодаря принятию ряда мер, призванных сократить убытки, «Реал» закончил финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов. Это означает, что в завершившейся кампании клуб сумел избежать дефицита бюджета.

Чистый долг клуба снизился почти в 5,5 раз – с 240 млн евро до 46 млн. На 30 июня 2021 года «Реал» имеет чистый капитал в 534 млн евро, а собственные денежные средства клуба составляют 122 млн евро.

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«Реал» сократил зарплаты на 58 млн евро, операционные расходы – на 62 млн евро. Благодаря продажам и уходу игроков мадридцы получили 175 млн евро, сообщил официальный сайт «Реала»

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от «Атлетико» на 2 очка.

В Лиге чемпионов мадридцы дошли до полуфинала, где по сумме двух матчей проиграли будущему чемпиону – «Челси» (1:1, 0:2).

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