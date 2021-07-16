Антуан Гризманн, рассматривающий вариант возвращения в «Атлетико», договорился с «Барселоной» по финансовым вопросам.

Полтора года назад нападающий согласился снизить зарплату на 40% из-за сложностей каталонского клуба в связи с пандемией коронавируса: тогда Антуан договорился, что получит все положенные деньги в течение всего срока действия контракта, а если решит сменить клуб, ему должны вернуть недополученные средства перед трансфером.

«Барселона» не собирается нарушать обязательства. Стороны с оптимизмом смотрят на сложившуюся ситуацию и считают, что соглашение будет достигнуто, написал в твиттере журналист El Chiringuito TV Алекс Сильвестре.

Трансферы «Барса» не хочет отпускать Гризманна в «Атлетико» (Diario Sport) 12/07/2021 В 17:22

В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги.

Гризманн – чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной Франции.

Чемпионат Испании «Барса» выступила по Гризманну и Дембеле. Их наказали за расизм? 07/07/2021 В 15:58