В рамках предсезонной подготовки состоялся товарищеский матч «Валенсии» и «Вильярреала». Команда Хосе Бордаласа победила со счетом 3:2, отыгравшись после двух пропущенных мячей.

Победный мяч забил Денис Черышев – полузащитник сборной России в одно касание расстрелял ворота после подачи с фланга. В момент гола Черышев играл с капитанской повязкой.

Денис Черышев и Ману Вальехо Фото: Getty Images

Трансферы Черышев может уйти из «Валенсии» в другой испанский клуб (As) 06/07/2021 В 08:20

Дубль в составе «Валенсии» оформил Ману Вальехо, у «Вильярреала» отличились Рубен Пенья и Хорхе Куэнка.

Чемпионат Испании стартует 13 августа. В первом матче «Валенсия» сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании «Валенсия» готова продать Черышева 01/06/2021 В 14:57