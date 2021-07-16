В рамках предсезонной подготовки состоялся товарищеский матч «Валенсии» и «Вильярреала». Команда Хосе Бордаласа победила со счетом 3:2, отыгравшись после двух пропущенных мячей.
Победный мяч забил Денис Черышев – полузащитник сборной России в одно касание расстрелял ворота после подачи с фланга. В момент гола Черышев играл с капитанской повязкой.

Денис Черышев и Ману Вальехо

Фото: Getty Images

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  • Дубль в составе «Валенсии» оформил Ману Вальехо, у «Вильярреала» отличились Рубен Пенья и Хорхе Куэнка.
  • Чемпионат Испании стартует 13 августа. В первом матче «Валенсия» сыграет с «Хетафе».
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