В рамках предсезонной подготовки состоялся товарищеский матч «Валенсии» и «Вильярреала». Команда Хосе Бордаласа победила со счетом 3:2, отыгравшись после двух пропущенных мячей.
Победный мяч забил Денис Черышев – полузащитник сборной России в одно касание расстрелял ворота после подачи с фланга. В момент гола Черышев играл с капитанской повязкой.
Денис Черышев и Ману Вальехо
Фото: Getty Images
Трансферы
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- Дубль в составе «Валенсии» оформил Ману Вальехо, у «Вильярреала» отличились Рубен Пенья и Хорхе Куэнка.
- Чемпионат Испании стартует 13 августа. В первом матче «Валенсия» сыграет с «Хетафе».
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