Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оказался окружен сотнями фанатов во время отпуска в Майами. Поклонники застали шестикратного обладателя «Золотого мяча» ужинающим в ресторане. Месси посетил заведение Cafe Ragazzi, принадлежащее аргентинско-венесуэльскому певцу Рикардо Монтанеру.

Когда пришло время уходить, аргентинца приветствовали сотни фанатов – Лео пришлось пробиваться через толпу с помощью телохранителей. Поклонники возле заведения пели «Вперед, чемпион», сообщает Daily Mail

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В Майами проживает около 4000 аргентинцев.

Ожидается, что в конце июля Месси вернется в Барселону, чтобы подписать новый пятилетний контракт с клубом.

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