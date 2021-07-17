Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оказался окружен сотнями фанатов во время отпуска в Майами. Поклонники застали шестикратного обладателя «Золотого мяча» ужинающим в ресторане. Месси посетил заведение Cafe Ragazzi, принадлежащее аргентинско-венесуэльскому певцу Рикардо Монтанеру.
Когда пришло время уходить, аргентинца приветствовали сотни фанатов – Лео пришлось пробиваться через толпу с помощью телохранителей. Поклонники возле заведения пели «Вперед, чемпион», сообщает Daily Mail.
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- В Майами проживает около 4000 аргентинцев.
- Ожидается, что в конце июля Месси вернется в Барселону, чтобы подписать новый пятилетний контракт с клубом.
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