Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес проводит отпуск за уборкой пластика. Вместе с 40 детьми Торрес пришел на пляж и собрал 13 мешков мусора.
Торрес основал детский лагерь, который предоставляет детям от пяти до 16 лет возможность принять участие в неделе футбола. В рамках лагеря игрок решил научить ребят принципам экологичности. В твиттере Торрес написал, что таким образом служит детям примером.
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- Сборная Испании дошла до полуфинала Евро-2020, где проиграла Италии в серии пенальти.
- Ферран Торрес провел на турнире 6 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.
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