Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес проводит отпуск за уборкой пластика. Вместе с 40 детьми Торрес пришел на пляж и собрал 13 мешков мусора.

Торрес основал детский лагерь, который предоставляет детям от пяти до 16 лет возможность принять участие в неделе футбола. В рамках лагеря игрок решил научить ребят принципам экологичности. В твиттере Торрес написал, что таким образом служит детям примером.

Чемпионат Англии «Сити» оформил первый трансфер лета – «горожане» купили полузащитника «Валенсии» Торреса 04/08/2020 В 19:47

Сборная Испании дошла до полуфинала Евро-2020, где проиграла Италии в серии пенальти.

Ферран Торрес провел на турнире 6 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Трансферы «Сити» продаст Стерлинга: Пеп обновляет атаку (The Athletic) 16 ЧАСОВ НАЗАД