Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте сделал предложение любимой девушке. Это случилось на домашнем стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано». О данном событии футболист сообщил в инстаграме.

«Лучшей спутницы для жизни не найти», – подписал видео Льоренте.

Девушка была растрогана до слез и также опубликовала эмоциональный пост в инстаграме – видео можно посмотреть здесь

Чемпионат Испании AS: Маркос Льоренте спит на кровати за 35 тыс евро, замедляющей старение 24/06/2020 В 14:09

«Маркос говорил мне, что день, когда он попросит меня выйти за него замуж, будет самым счастливым в моей жизни. Этот день настал вчера. Мне нужно было поехать с ним на стадион на какое-то мероприятие, а в итоге я испытала нечто особенное. Я до сих пор не могу поверить в это! Маркос самый невероятный человек, которого я когда-либо встречала», – написала Падди.

Маркос – полуфиналист Евро-2020 в составе сборной Испании.

Он дебютировал в сборной Испании 12 ноября 2020 года в матче против Нидерландов (1:1).

Чемпионат Испании Когда смотришь на пассию Маркоса Льоренте, трудно понять, кто из них в лучшей форме. Убедись сам 17/04/2020 В 11:04