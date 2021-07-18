Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, что он думает о слухах про переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«В клубе было много обсуждений, когда стало известно, что Лионель может приехать в «ПСЖ». Это просто мечта – представить, что он сможет играть с нами в следующем сезоне, но этого не случится. Надеюсь, он будет доволен командой, в которой ему предстоит играть в следующем сезоне», – цитирует Паредеса Mundo Deportivo

Фактически Месси все еще находится без клуба, пока не подписав новый контракт с «Барсой». Скорее всего, стороны скоро договорятся.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и уступила «Атлетико» с «Реалом».

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