Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, где собирается жить после завершения карьеры и о том, что побудило его выучить гимн России.

– После окончания карьеры будете жить в Испании или России?

– Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Все-таки я тут вырос. Мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провел в Испании, и планирую остаться тут.

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– Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?

– Помню, когда я играл за молодежную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поет гимн. Я нашел его на ютьюбе и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодежной командой поехал, уже зная гимн, – цитирует Черышева «Чемпионат»

Кроме «Валенсии» Денис также играл за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

В минувшем сезоне Черышев сыграл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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