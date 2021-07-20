Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск в Майами и повсюду его преследуют болельщики. Возле отеля, в котором проживает футболист, собралось около сотни фанатов, которых Лео тепло поприветствовал.
Аргентинец с удовольствием позировал для поклонников и раздавал автографы.
Чемпионат Франции
Рамос: «Для Месси всегда найдется место в моей команде»
- На прошлой неделе Лео привел Аргентину к победе на Кубке Америки-2021.
- Это первый трофей Месси в составе национальной команды.
- С 1 июля форвард официально стал свободным агентом. Аргентинец находился в системе «Барселоны» с 2000 года.
Месси отправил видео пожилому фанату. Он записывает все голы нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины
Чемпионат Испании
Месси окружили сотни фанатов. Лео просто ел в ресторане
Чемпионат Испании
Месси поблагодарил пожилого фаната. Он вносит голы Лео в тетрадку