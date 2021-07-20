Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск в Майами и повсюду его преследуют болельщики. Возле отеля, в котором проживает футболист, собралось около сотни фанатов, которых Лео тепло поприветствовал.

Аргентинец с удовольствием позировал для поклонников и раздавал автографы.

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На прошлой неделе Лео привел Аргентину к победе на Кубке Америки-2021.

Это первый трофей Месси в составе национальной команды.

С 1 июля форвард официально стал свободным агентом. Аргентинец находился в системе «Барселоны» с 2000 года.

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