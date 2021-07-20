В Израиле прошел матч ветеранов «Барселоны» и мадридского «Реала». Встречу на стадионе «Блумфельд» в Тель-Авиве назвали «Эль Класико мира». В ней приняли участие Роналдиньо и Ривалдо со стороны «сине-гранатовых» и Роберто Карлос с Луишем Фигу в футболках столичного клуба.

На 19-й минуте Ронни напомнил, за что ему аплодировал «Сантьяго Бернабеу» в ноябре 2005-го. Он подхватил мяч у штрафной, пошел с дриблингом и круто вжарил в ближний угол. После мощного удара бразильца с щербинкой в зубах мяч попал в перекладину и вылетел в поле.

Чемпионат Испании Роналдиньо потроллил Рамоса, а потом обыграл в FIFA 21 21/06/2021 В 10:02

На 27-й минуте «Барселона» получила право на пенальти. К точке подошел сам Роналдиньо. Он установил мяч на отметку, коротко разбежался и очень сильно пробил в левый от себя угол. У вратаря «Мадрида» не было шансов взять выстрел Ронни.

В этом матче можно еще заценить финт бывшего нападающего «Барсы» и «Реала» Хавьера Савиолы. На 12-й минуте аргентинец, выступавший за каталонский клуб, здорово прокинул мяч пяткой, догнал отскок у штрафной, партнеры довели атаку до Роналдиньо, и плеймейкер бабахнул выше створа.

«Реал» выиграл матч у легенд «Барселоны» со счетом 3:2. Мячи также забивали Педро Мунитис, Альфонсо Перес, Жофре Матеу и Рубен де ла Ред.

Роналдиньо выступал за «сине-гранатовых» с 2003 по 2008 гг. и в составе каталонского клуба выиграл «Золотой мяч-2005».

Он закончил карьеру в 2018 году в возрасте 37 лет, хотя не играл профессионально с 2015 года.

Футбол Робиньо – любитель оргий и насильник. Он изменял беременной жене 14/03/2021 В 07:58