Новичок мадридского «Реала» Давид Алаба определился с игровым номером. Защитник сборной Австрии выбрал №4 на футболке.

«Наш новый номер 4!» – написали в твиттере «бланкос». На фотографии Алаба позирует с майкой в обнимку с президентом столичного клуба Флорентино Пересом.

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Последние 16 лет с четверкой на спине бегал защитник Серхио Рамос. Три дня назад Marca написала , что в «Реале» никто не взял номер Рамоса после ухода экс-капитана на правах свободного агента. Точно так же поступили в сборной Испании по окончании чемпионата Европы-2020.

«Мы говорили с клубом об этом. Мне предложили этот номер, и думаю, что просто не было других свободных цифр на майке. Знаю, что четверка значит для клуба, это большая честь носить его на спине. Этот номер сильно меня мотивирует, символизирует силу и лидерство», – сказал Алаба в интервью Marca.

Серхио Рамос покинул «Сантьяго Бернабеу» после 16 сезонов в мадридском клубе. Он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Давид Алаба присоединился к «Реалу» летом 2021 года. Он также остался без контракта по окончании соглашения с «Баварией» и подписался с «бланкос» на пять лет.

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