«Вы видели, что вытворял на чемпионате Европы 18-летний парень по имени Педри?» – на свой вопрос, адресованный журналистам, главный тренер испанцев Луис Энрике ответил сам: «Такого еще не делал никто, даже Дон Андрес Иньеста». Сравнение с чемпионом мира-2010 из уст Лучо – высочайшая оценка молодого дарования.

Любовь к «Барселоне» началась у Педри с пеленок, эмблема каталонского клуба и фотографии известных игроков сопровождали его повсюду. «Мой отец, дедушка Педри, в 94-м организовал на Тенерифе «пенью» (фан-клуб) «Барселоны». На открытие приехал вице-президент Николау Касаус. В родном Тегесте к нам даже обращаются кулес или каталонцы», – рассказывал отец игрока Фернандо Гонсалес в интервью La Vanguardia

Педри и Лео Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

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Детство Педри прошло в баре родителей, где он играл в мяч между столиками и научился ловко уворачиваться от недовольных клиентов. Возможно, семейное заведение станет еще одним местом паломничества болельщиков, как бар Иньесты «Лухан» в Фуэнтеальбилье. Благодаря брату, выступавшему за местную команду, четырехлетнего пацана заметил главный тренер «Тегесте» и открыл Педри мир большого футбола.

Дважды игрока пытался подписать «Тенерифе»: сначала в категорию Алевин (10-11 лет), тогда родители были против, затем в Кадете (14-15), но у юного вундеркинда была договоренность с «Хувентуд Лагуна», где играли его друзья. «Многие ребята пришли в команду ради меня, я не мог их подвести», – объяснил футболист. Все завертелось, когда его игру увидел Давид Соса, отбирающий ребят в сборную Sub-16 (до 16 лет). «Он с легкостью обводил более взрослых соперников, одинаково хорошо действовал справа, слева и по центру», – отметил тренер. На том же турнире канарца приметил скаут «Реала» и пригласил в Вальдебебас. Из-за аномального снегопада просмотр сократили с трех до двух дней. Педри чрезмерной игрой в пас отпугнул мадридцев, зато пробудил интерес «Депортиво», «Вильярреала» и «Лас-Пальмаса».

Педри в «Лас-Пальмасе» Фото: Getty Images

Именно в кантере канарского клуба он продолжил свое восхождение. Пепе Мель, возглавивший «Лас-Пальмас», решил посмотреть на филиал и Хувениль. «Я нашел жемчужину испанского футбола», – отозвался коуч о молодом игроке. Мель взял Педри на предсезонку с первой командой. В матчах с «Гранадой» и «Бетисом» он оказался лучшим. Руководство «Барселоны» доверилось интуиции и подписало игрока за 5 миллионов евро в последний день трансферного окна. «Каталонцы увидели будущего Иньесту. Скоро он будет стоить огромных денег», – прокомментировал Мель.

Рональд Куман уже после первой тренировки определил Педри место в основе. «На поле я становлюсь другим, моя скромность уходит. Представляю, что играю дома с братом, хотя вместо Фернандо вижу Месси, и то, как виртуозно он обращается с мячом», – поделился ощущениями хавбек в интервью Movistar Fútbol . Полузащитник каталонцев наряду с Френки де Йонгом провел больше всего матчей в Ла Лиге (37), 52 – во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Педри – фаворит гонки за премию лучшему молодому игроку до 21 года Golden Boy. «Впервые увидев Месси, я сразу понял, что он – феномен. У Педри есть все, чтобы стать одним из лучших в мире», – считает Фабио Капелло. Футболист с Канарских островов на 100% понимает соотношение пространство-время: его ритм завораживает, как slow motion, при этом быстрота реакции и способность увидеть свободное пространство для него также естественны, как необходимость дышать.

В обновленной сборной Луиса Энрике Педри – ключевой футболист, это подтверждает количество минут, проведенных им на прошедшем Евро. Хавбек отыграл все встречи, лишь в матче со Швейцарией был заменен на 119-й минуте. «Педри поражает меня своей мудростью, он играет так, будто ему лет 40», – отметил форвард испанцев Альваро Мората. По словам защитника Сесара Аспиликуэты, Педри уверен в себе и это чувствуется. Сеск Фабрегас после матча со Швецией : «Его игра уникальна, ему даже Месси пасует. Он великолепно взаимодействует с Альбой. Педри не боится брать инициативу на себя, всегда готов пробить пенальти, а ведь ему всего 18. Думаю, он станет мегазвездой».

Футбол Педри трудно описать. Он не забивает голы, не отличается сумасшедшим дриблингом, не бежит спринт 50 метров со скоростью света. Его главный козырь в стабильности, он хорош во всех компонентах, на разных позициях в атаке. На Евро он пробежал больше всех в команде (76,1 км) и оказался самым точным в передачах (421 из 461). УЕФА включил испанца в символическую сборную лучших игроков турнира. Его трансферная стоимость взлетела до 80 миллионов евро.

Если провести параллель с Иньестой, Андрес впервые попал на крупный турнир со сборной в 22 года, отыграл 90 минут в одном матче из четырех. На счету 18-тилетнего Педри 629 минут. Его опережает лишь Лапорт (630). В «Барселоне» Иньеста дебютировал в 18 лет. Педри попал в каталонский клуб в 17.

Иньеста всегда был источником вдохновения для Педри, его идеалом. Канарцу пока не хватает исторических голов Андреса, таких как победные мячи на «Стэмфорд Бридж» или в Йоханнесбурге. «Очень трудно сделать то, чего уже добился Педри, – считает сам Иньеста. – И он продолжает учиться у своего окружения». https://www.sport.es/es/noticias/barca/iniesta-elogia-pedri-11902199

По мнению легендарного Йохана Кройфа, не так сложно попасть в «Барселону», как задержаться в команде. Второй сезон всегда самый трудный. Педри после Евро ждет Олимпиада: «Я просто люблю и хочу играть в футбол. Понимаю недовольство со стороны руководства клуба и главного тренера, мне действительно придется провести много матчей. Однако они могут быть спокойны: несколько дней в кругу семьи, и я готов к новым вызовам».

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